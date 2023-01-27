Обесточенной части Махачкалы сегодня дадут свет

27 янв. 17:23

Дагестанские энергетики сегодня вечером протестируют новый трансформатор, который даст электроэнергию отключенным от нее уже больше недели районам Махачкалы.

На подстанции "Махачкала-110", где произошла крупная авария, в результате которой вышел из строя силовой трансформатор, снабжающий электроэнергией несколько районов дагестанской столицы, завершаются работы по установке нового силового модуля мощностью 25 МВт, - стало известно сегодня в ходе встречи премьер-министра республики Абдулмуслима Абдулмуслимова и гендиректора ПАО "Россети Северный Кавказ" Романа Левченко.

Сегодня в районе 19 часов дагестанские энергетики попробуют ввести его в эксплуатацию, и если все пройдет успешно, они снимут все ограничения в энергоснабжении Махачкалы, - передает "АиФ-Дагестан".

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что после аварии на подстанции на трансформаторе в 110 киловольт, выведшей его из строя, дагестанские энергетики подключили передвижной трансформатор для энергоснабжения отключенной части города, меньшей мощности - 16 кВА, который снабжал электричеством горожан. Одновременно в дагестанской столице проводились веерные отключения электроэнергии.