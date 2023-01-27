Раиси призвал начать расследовать теракт в дипмиссии Азербайджана в Иране

27 янв. 16:45

Президент Ирана Эбрахим Раиси потребовал от соответствующих властных органов организовать расследование по делу об атаке на азербайджанское посольство в Тегеране.

Как сообщает иранское издание ISNA, иранский лидер призвал провести расследование сразу после получения новости о нападении на посольство. Также глава государства выразил слова соболезнования азербайджанскому народу и родным погибшего Орхана Аскерова и пожелал раненым скорейшей поправки.

Напомним, вооруженное нападение на азербайджанское посольство в Тегеране произошло утром 27 января. В результате атаки погиб начальник охраны здания дипломатической миссии, еще двое сотрудников пострадали.