МИД Азербайджана вызвал иранского посла из-за теракта в посольстве

27 янв. 15:52

На встрече послу Ирана в Баку Сейеду Аббасу Мусави было сказано о недопустимости подобных нападений на дипломатические представительства.

Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало посла Ирана в Баку Сейеда Аббаса Мусави в связи с терактом, произошедшим сегодня утром в азербайджанском посольстве в Тегеране.

В пресс-службе МИД Азербайджана рассказали, что на встрече осудили вооруженную атаку на посольство страны. Иранский дипломат был проинформирован о неприемлемости подобных нападений на дипломатические представительства.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что на основании "Венской конвенции о дипломатических сношениях" защита здания представительства от всех видов атак и обеспечение безопасности его сотрудников – это обязанность принимающей стороны.

Также в МИД Азербайджана призвали Иран провести тщательное расследование и как можно скорее привлечь к ответственности исполнителя теракта и других участников, причастных к его организации.

В свою очередь, Сейед Аббас Мусав осудил теракт и выразил соболезнования семье сотрудника посольства, а также правительству и народу Азербайджана. Кроме того, он отметил, что иранские правоохранительные органы немедленно приступили к расследованию теракта.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", утром 27 января на посольство Азербайджана в Тегеране была совершена вооруженная атака. В результате нападения погиб начальник охраны здания дипмиссии Орхан Аскеров, еще двое охранников получили ранения.

Азербайджан немедленно приступил к расследованию вооруженной атаки на посольство в Иране. Подозреваемый в нападении на здание уже задержан, им оказался 50-летний мужчина.