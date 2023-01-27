Китай и Грузия возобновили авиасообщение

27 янв. 16:14

Китай и Грузия возобновили авиаперевозки. Ранее сообщение было приостановлено из-за неблагоприятной ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции.

Как сообщает компания TAV Georgia первый рейс был осуществлен сегодня: борт следовал из Тбилиси в Урумчи. Также был совершен и ответный вылет из Урумчи в грузинскую столицу.

Уточняется, что перелеты между городами будут осуществляться раз в неделю, а в летний сезон их частота значительно увеличится.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что российская авиакомпания «Аэрофлот» начинает летать в Казахстан.