Врач рассказал о состоянии зараженного ковидом Саакашвили

27 янв. 16:07

Состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заразившегося ковидом, оценивается медиками как стабильное.

Об этом сообщил директор клиники "Вивамеди" Зураб Чхаидзе. По его словам, болезнь протекает в легкой форме.

Напомним, что состояние оппозиционного политика начало ухудшаться 24 января, позднее ему был поставлен диагноз «коронавирусная инфекция».

Чхеидзе подчеркнул, что его слова подтверждается заключения консилиума врачей. Саакашвили назначено лечение, которое он получает в полном объеме.