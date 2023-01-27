Леонид Енгибаров - клоун с печалью в глазах и осенью в душе

Определить границы таланта Леонида Енгибарова сложно: он одинаково хорошо сочинял стихи и новеллы, снимался в кино, занимался боксом и выполнял сложные акробатические элементы. Однако советский зритель запомнил его как неповторимого клоуна-мима, отличавшегося неординарным мышлением, собственным почерком и стилем.

Детство

Леонид Георгиевич Енгибаров родился в Москве 15 марта 1935 года в семье повара Георгия Саркисовича и домохозяйки Антонины Андриановны. Дом в Марьиной роще стал уютным гнездом, в котором семья Енгибаровых пережила войну и откуда начался творческий путь будущей звезды цирка. В раннем детстве маленький Леня часто донимал тетю Евгению Андриановну, преподавателя по профессии, прочитать ему что-нибудь вслух или пересказать содержание книг. Георгия Енгибарова часто вызывали в школу, жалуясь на безмерно энергичный нрав сына, будораживший умы сверстников. Однако учился Леня хорошо по всем предметам, особенно любил литературу. Казалось, растет писатель, но неуемный нрав требовал большего и не соотносился с умеренной кабинетной жизнью.

От рыбовода до циркача

После школы Леонид Енгибаров поступил в Институт рыбного хозяйства, но уже через полгода перевелся в Московский институт физкультуры. Однако брусья, канаты и огороженный веревками квадрат ринга не давали ему простора для самовыражения. Дом № 24 по адресу Пятая улица Ямского поля, в стенах которого располагалось Государственное училище циркового искусства (ГУЦИ), стал для него долгожданной альма-матер, к которой он пришел преодолев на своем пути достаточно испытаний и преград в освоении других профессий. В 1959 году выпускник ГУЦИ Енгибаров дебютировал на сцене Новосибирского цирка, после чего по распределению был направлен в Ереван в труппу армянского циркового коллектива. Именно в столице АрмССР началось восхождение к вершинам циркового искусства, в котором его сопровождал близкий друг, коллега и режиссер Юрий Белов.

Мим

Заметным Леонида Енгибарова сделала актерская индивидуальность. Он не признавал стереотипный образ клоуна, которому присущи глупые сатирические приветствия, обилие грима и несуразные костюмы. Незадолго до окончания училища Енгибаров увлекся пантомимой. Это было чрезвычайно смелым решением, поскольку ранее уроки пантомимы никогда не входили в учебную программу. Намеренный отказ от устоявшегося циркового канона позволил ему воплотить в своих репризах любимую с детства поэзию и акробатику. Клоунада Енгибарова – лирика его души в юмористической форме. Он не пытался выжать как можно больше смеха из зрительного зала. Феномен циркового представления Енгибарова заключался в том, что он побуждал думать, разгадывать авторскую философию в каждом движении. Пластика придавала его репризам особую выразительность и изящество.

Критика

Подобный стиль вызвал критику со стороны коллег по цеху, придерживавшихся консервативных взглядов. Среди тех, кто не разделял творческую свободу выражения молодого клоуна-мима, бытовало мнение, что он злоупотребляет "странными упражнениями для глухонемых". В защиту безмолвия Леонид Енгибаров говорил, что мир пантомимы позволяет общаться со зрителем языком жеста, всецело покоряя его внимание. Но самый главный довод в пользу пантомимы заключался в том, что в цирк люди приходят смотреть представление, а не слушать его.

Уникальность

Выдающийся клоун создает оригинальную маску и неповторимый репертуар – таково было убеждение мастера. Восхищаясь творчеством таких мэтров, как Бастер Китон, Чарли Чаплин и Марсель Марсо, Леонид Енгибаров никогда не позволял себе снизойти до примитивного подражания. Личная эстетическая позиция позволила ему стать новатором, сформировать новое представление о профессии. Наблюдать за Енгибаровым на арене было интересно еще и потому, что в его сценическом поведении каждый раз проявлялся новый нештампованный образ, который всякий раз усложнялся.

Кино

За свою короткую, но блистательную жизнь Енгибаров снялся в более чем десяти фильмах. Среди них художественная кинолента 1963 года "Путь на арену" производства "Арменфильм". Это первая в истории студии цветная картина, в основу сюжета которой легли подлинные фрагменты из жизни неповторимого Леонида Енгибарова.