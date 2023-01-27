Москва выступила за новую встречу глав МИД РФ, Азербайджана и Армении

27 янв. 15:41

В МИД России подтвердили готовность провести трехстороннюю встречу министров иностранных дел РФ, Азербайджана и Армении, не состоявшуюся в декабре 2022 года.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о готовности Москвы организовать встречу Сергея Лаврова, Джейхуна Байрамов и Арарата Мирзояна.

"Об этом мы информировали и Баку, и Ереван, публично говорили на этот счет. Мы полагаем, что периодически возникающие осложнения на земле не должны становиться препятствием, поводом для какого-то "подмораживания" переговорного процесса", - отметила дипломат в ходе брифинга.

Напомним, декабрьская трехсторонняя встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении в Москве не состоялась из-за армянской стороны.