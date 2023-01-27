Путин поговорил с членами Совбеза о границах континентального шельфа

27 янв. 15:20

Президент России и члены Совбеза обсудили внутреннюю повестку и вопросы внешней границы континентального шельфа.

В пятницу, 27 января, проходит оперативное совещание президента России Владимира Путина с членами Совета безопасности РФ.

Главными темами, обсуждаемыми на встрече, стали вопросы внутренней повестки и внешней границы континентального шельфа в Северном ледовитом океане.

По первому вопросу глава государства предложил выступить вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

Напомним, президент России каждую неделю проводит совещания с членами Совета безопасности. Предыдущая встреча с Совбезом состоялась в прошлую пятницу.

Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее на этой неделе провел совещание, главной темой которого стало развитие туризма в стране в 2023 году. С докладами на встрече выступили глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.