Баку обвинил Тегеран в нарушении Венской конвенции

МИД Азербайджана осудил вооруженное нападение на азербайджанское посольство в Тегеране, сообщив об угрозах, которые звучали ранее в адрес дипломатической миссии Азербайджана.

Иран должен был следовать вытекающему из Венской конвенции о дипломатических отношениях обязательству по обеспечению безопасности посольства и его сотрудников, говорится в заявлении пресс-службы МИД Азербайджана.

В ведомстве напомнили, что перед иранскими властями неоднократно поднимались вопросы о предотвращении атак на диппредставительства, поскольку попытки угрозы посольства Азербайджана предпринимались и ранее. "К сожалению, последний кровавый теракт демонстрирует тяжелые последствия отсутствия должного внимания к нашим настойчивым призывам в этом направлении", - заявили в пресс-службе.

В министерстве сообщили, что атаку на посольство Азербайджана спровоцировала антиазербайджанская кампания, которая проводится в последнее время в Исламской Республике. В МИД потребовали наказать виновников теракта и установить в кратчайшие сроки заказчиков нападения на дипмиссию.

Также в ведомстве заверили, что Баку "задействует все возможности в рамках международных механизмов для того, чтобы виновные были установлены и наказаны". Кроме того, Азербайджан готовит меры по эвакуации сотрудников посольства вместе с семьями.

Нападения на посольства – "традиция" Ирана

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, для Ирана характерны нападения на посольства тех стран, с которыми у него разрастаются политические разногласия.



"Если посмотреть на недавнюю историю Ирана, то мы увидим, что всякий раз, как у него портятся отношения с какой-то страной, на ее посольство обязательно совершается нападение. Так было, например, с Саудовской Аравией. Это такой довольно примитивный метод добиться понижения дипломатических отношений. Действительно, теперь Азербайджан эвакуирует посольство из-за необеспечения его безопасности иранскими властями. Но ведь если Тегеран этого и хочет, он мог бы просто выслать наших дипломатов", - обратил внимание Фарид Шафиев.



"Подобная тактика совершенно неприемлема для страны, которая по крайней мере хочет выглядеть цивилизованной и придерживающейся норм международного права. Посмотрим, может быть, Иран сделает какие-то конструктивные шаги. На данный момент помимо извинений от секретаря МИД больше ничего не последовало. Для такого экстраординарного события, как убийство дипломатического сотрудника, было бы уместно выступление министра иностранных дел Хоссейна Амира Абдоллахийяна с извинениями и выражением соболезнований", - подчеркнул председатель правления Центра анализа международных отношений.



"Кроме того, необходимо и официальное взятие на себя обязательств по всестороннему расследованию теракта, наказанию преступника или преступников, потому что, может быть, нападавший действовал не один. Пока что поведение иранских властей на всех уровнях демонстрирует нам, что для Ирана убийство сотрудника посольства Азербайджана – это не очень серьезное событие. Очевидно, мы будем видеть дальнейший рост напряженности в ирано-азербайджанских отношениях, причем все видят, что его источником является Тегеран, а не Баку", - сообщил он.



При этом Фарид Шафиев исключил разрыв дипломатических отношений Азербайджана с Ираном. "Эвакуация посольства – это уже достаточно серьезный шаг, но я не думаю, что мы совершенно прекратим отношения. Понижение уровня вполне возможно. Все будет зависеть от того, как иранская сторона будет реагировать на все это, какие они шаги предпримут, будет ли с их стороны попытка этот вопрос сгладить", - заключил эксперт.

Напомним, в результате вооруженного нападения на азербайджанское посольство в Тегеране погиб глава охраны здания Орхан Аскеров. Еще двое сотрудников получили ранения.