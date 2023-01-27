Еврокомиссия высказалась за потолок цен на нефтепродукты из России

Еврокомиссия предложила ввести лимит цен на российские нефтепродукты. Об этом сообщил представитель ЕК.
Он подчеркнул, что данный вопрос активно прорабатывается с партнерами по "Большой семерке" (G7).
Кроме того, Еврокомиссия высказалась за дополнительные торговые санкции против Беларуси, чтобы довести меры ограничений до уровня тех, которые действуют в отношении России.
Представитель ЕК отметил, что они предполагают дополнительные ограничения на экспорт, запреты на услуги, ограничения на импорт и дальнейшие меры. Согласно задумке, данные санкции должны пресечь возможность обходить ограничительные меры в отношении России через Беларусь, передает РИА Новости.
Напомним, накануне "Вестник Кавказа" сообщал, что Европейский союз рассматривает возможность введения лимита цен на экспорт дизельного топлива из России на уровне $100 за баррель. Страны ЕС также могут согласовать лимит цен на российские нефтепродукты, которые торгуются со скидкой, на уровне $45. Кроме того, изучается вариант с возможным установлением потолка цен на российский экспорт в третьи страны.
5 декабря 2022 года вступил в силу потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Его одобрили страны "Большой семерки" (G7), а также Евросоюз и Австралия. Также начало действовать эмбарго на поставки сырой российской нефти морским путем. В конце декабря президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Документ вступит в силу с 1 февраля 2023 года и будет действовать до 1 июля 2023 года.