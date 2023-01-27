Еврокомиссия высказалась за потолок цен на нефтепродукты из России

27 янв. 14:34

Еврокомиссия и "Большая семерка" обсуждают возможность введения потолка цен на нефтепродукты из России.

Еврокомиссия предложила ввести лимит цен на российские нефтепродукты. Об этом сообщил представитель ЕК.

Он подчеркнул, что данный вопрос активно прорабатывается с партнерами по "Большой семерке" (G7).

Кроме того, Еврокомиссия высказалась за дополнительные торговые санкции против Беларуси, чтобы довести меры ограничений до уровня тех, которые действуют в отношении России.

Представитель ЕК отметил, что они предполагают дополнительные ограничения на экспорт, запреты на услуги, ограничения на импорт и дальнейшие меры. Согласно задумке, данные санкции должны пресечь возможность обходить ограничительные меры в отношении России через Беларусь, передает РИА Новости.



Напомним, накануне "Вестник Кавказа" сообщал, что Европейский союз рассматривает возможность введения лимита цен на экспорт дизельного топлива из России на уровне $100 за баррель. Страны ЕС также могут согласовать лимит цен на российские нефтепродукты, которые торгуются со скидкой, на уровне $45. Кроме того, изучается вариант с возможным установлением потолка цен на российский экспорт в третьи страны.

5 декабря 2022 года вступил в силу потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Его одобрили страны "Большой семерки" (G7), а также Евросоюз и Австралия. Также начало действовать эмбарго на поставки сырой российской нефти морским путем. В конце декабря президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Документ вступит в силу с 1 февраля 2023 года и будет действовать до 1 июля 2023 года.