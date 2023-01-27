Мехрибан Алиева соболезнует семье сотрудника посольства, погибшего в теракте

27 янв. 13:57

Первый вице-президент Азербайджана выразила соболезнования родным и близки погибшего и пожелала выздоровления всем раненым.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выразила сегодня соболезнования в связи с жертвами нападения на посольство страны в Иране.

В публикации, опубликованной на ее страницах в социальных сетях, сказано, первый вице-президент Азербайджана соболезнует родным и близким старшего лейтенанта Орхана Аскерова, погибшего во время террористического акта в Тегеране. "Да упокоит Аллах его душу! Молюсь за скорейшее исцеление раненых. Пусть Всевышний оберегает азербайджанский народ!" – заявила Мехрибан Алиева.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", утром 27 января на посольство Азербайджана в Тегеране была совершена вооруженная атака. В результате нападения погиб начальник охраны здания дипмиссии Орхан Аскеров, еще двое охранников получили ранения.

В настоящее время Азербайджан проводит срочное расследование по факту вооруженной атаки на посольство в Иране. Отмечается, что подозреваемый в нападении на здание задержан. Им оказался 50-летний мужчина.