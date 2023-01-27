Джейхун Байрамов призвал наказать виновных в теракте в посольстве Азербайджана в Иране

27 янв. 13:48

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов потребовал наказать виновных в совершении вооруженного нападения на азербайджанское посольство в Тегеране в кратчайшие сроки.

В своем Twitter он решительно осудил совершенный теракт против посольства Азербайджана и принес соболезнования родным и близким погибшего сотрудника охраны дипломатической миссии.

"Виновные в теракте и его заказчики должны быть наказаны в кратчайшие сроки, - написал министр.

Напомним, в результате вооруженной атаки на азербайджанское посольство в Тегеране погиб руководитель охраны здания дипмиссии Орхан Аскеров. Еще двое сотрудников охраны получили ранения. Сейчас они находятся в больнице.