Почему Иран лжет о теракте в посольстве Азербайджана в Тегеране?

"Тщательное расследование" властями Ирана теракта в посольстве Азербайджана началось с фейка. Ложь тегеранской полиции мгновенно разоблачили видеодокументы.

Пообещав Баку тщательное расследование теракта в посольстве Азербайджана в Тегеране, иранские власти начали его с распространения фейка. В первый же час после нападения на дипмиссию глава тегеранской полиции Хусейн Рахими выступил с заявлением, что исполнитель теракта руководствовался "личными и семейными" мотивами, а вместе с ним были двое детей семи и четырнадцати лет. Якобы он пришел в посольство за своей женой.

Сразу после этого были опубликованы видео с камер наблюдения в посольстве и перед входом в него, опровергающие слова главного полицейского Тегерана. На самых страшных кадрах, запечатлевших момент теракта внутри дипмиссии, видно, что боевик зашел в здание в одиночестве. На кадрах его прибытия к месту преступления зафиксирована его машина – и в ней нет пассажиров. То есть исполнитель теракта с самого начала действовал один, никаких детей при нем не было.

Причины лжи Тегерана

Зачем же иранским властям потребовалось лгать Баку и всему миру об обстоятельствах теракта? Ответ на этот вопрос дает допрос боевика. Боевик рассказал, что его жена якобы находилась в посольстве Азербайджана с весны прошлого года, он будто бы регулярно обращался на этот счет к азербайджанским дипломатам, но не получал ответа – поэтому сегодня он решил найти ее с помощью автомата Калашникова.

Что же это означает? Иранские полицейские никак не могли не заметить, что ни в машине, ни вообще где-то поблизости детей нет, а значит, версия, что они поверили психически неуравновешенному преступнику, отпадает. Вместо нее на первый план выходит другая версия: этот теракт против посольства Азербайджана в Тегеране был заранее спланирован с участием властей ИРИ того или иного уровня. Боевик озвучивает заранее подготовленную легенду – таким образом организаторы преступления пытаются уйти от ответственности, создать видимость, что у нападения есть ли "личные и семейные" мотивы.

Следствия лжи Тегерана

На данный момент ясно, что террорист и тегеранская полиция действуют в одной команде. Кто еще причастен к теракту и как далеко тянутся ниточки, предстоит выяснить в ходе того самого тщательного расследования, обещанного Тегераном, вот только заниматься им, скорее всего, придется спецслужбам Азербайджана, если официальный Иран начинает работу с распространения фейков.

В этой связи выглядит неудивительным решение об эвакуации посольства Азербайджана из Тегерана. Иранские власти не обеспечили его безопасность, по тем же кадрам видно, что доступ ко входу в дипмиссию полностью открыт, рядом с ним стоит всего одна будка, и человек в ней никак на появление преступника с оружием в руках не реагирует. Поскольку теперь понятно, что азербайджанские дипломаты находятся в Иране под постоянной угрозой, их возвращение в Азербайджан является необходимым.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщил о том, как на теракт отреагировал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Азербайджанский лидер подчеркнул, что Иран обязан провести скорейшее расследование преступления и наказать виновных.