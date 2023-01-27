Мир осудил теракт в посольстве Азербайджана в Иране

27 янв. 13:20

Мировое сообщество с осуждением и сочувствием отреагировало на совершенное вооруженное нападение на азербайджанское посольство в Тегеране

МИД Турции в своем заявлении отметил, что понимает и разделяет боль азербайджанского народа. "Важно принятие всех необходимых мер для немедленного обнаружения и привлечения к ответственности тех, кто виновен в этом нападении, и предотвращения повторения подобного. Братский Азербайджан не одинок, мы и впредь будем поддерживать Азербайджан", - сказано в заявлении. Добавим, что правящая партия Турции призвала иранские власти расследовать нападение.

Вице-президент Турции Фуат Октай также осудил теракт в азербайджанском посольстве, назвав его "предательским".

В МИД России также выразили свои соболезнования Баку в связи с терактом. Там же выразили надежду на то, что организаторы и исполнители преступления будут найдены и наказаны.

"Произошедшее в очередной раз подтверждает важность обеспечения властями государства пребывания безопасной работы дипломатических представительств в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года", - подчеркнули в министерстве.

Как заявил посол Евросоюза в Баку Петер Михалко, нападения на дипломатические представительства неприемлемы. Он также выразил соболезнования семье погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Известие об атаке на дипмиссию шокировало и посольство Израиля в Азербайджане. Там назвали случившееся чудовищным нападением. В представительстве выразили солидарность с азербайджанским народом.

На теракт в Тегеране отреагировала и резидент координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева. Она осудила атаку на посольство и напомнила, что нападения на гражданских лиц и гражданские объекты, включая дипмиссии, запрещены международным гуманитарным правом.

Напомним, сегодня утром было совершено нападение на посольство Азербайджана в Иране, в результате которого погиб начальник охраны здания дипломатической миссии. Еще двое представителей охраны получили ранения. Преступником оказался 50-летний мужчина.