В 2022 году иностранцы заплатили в Москве рекордные 32 млрд рублей налогов

27 янв. 12:57

По итогам 2022 года отчисления в бюджет Москвы иностранными гражданами выросли на 45% по сравнению с 2021 годом, сообщает пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития.

В 2022 году работающие в Москве иностранные граждане внесли в городской бюджет почти 32 млрд рублей, что является рекордным показателем за последние 8 лет, сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы.

По сравнению с 2021 годом отчисления в бюджет иностранными гражданами выросли на 45%.

Руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева отметила, что на сегодняшний день мигранты работают в Москве в очень важных для столицы отраслях: доставке, ЖКХ, строительстве, торговле и транспорте. По ее словам, иностранцы также вносят значительный вклад в экономику города.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в 2023 году власти Москвы продолжат наращивать расходы на социальную политику. Столичные власти отметили, что городской бюджет сформирован так, что основная часть расходов идет на здравоохранение, образование, социальную защиту горожан, спорт, культуру и так далее.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что производительность труда в Москве в разы превышает другие регионы России. По его словам, Москва получает такую же долю налога на прибыль, подоходного налога, налога на имущество, как и Рязань, Кострома или Петропавловск, однако налоги в столице больше из-за большей производительности труда.