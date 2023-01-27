Опубликованы кадры теракта в посольстве Азербайджана в Иране

27 янв. 12:42

Видеокадры с вооруженного нападения на азербайджанское посольство в Тегеране распространились в интернете.

В первом ролике показан фрагмент начала нападения на здание дипмиссии. Камера видеонаблюдения зафиксировала приезд и налет преступника.

Второе видео снято внутри помещения. На нем видно, как террорист производит выстрелы в сотрудников посольства, после чего один из представителей охраны бросается на мужчину с оружием.

Стоит отметить, что иранские дипломаты убежали от вопросов представителей СМИ. Кадры опубликовал "Баку ТВ".

Напомним, сегодня утром было совершено нападение на посольство Азербайджана в Иране, в результате которого погиб начальник охраны здания дипломатической миссии. Еще двое представителей охраны получили ранения. Преступником оказался 50-летний мужчина.