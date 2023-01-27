Путин сегодня проведет оперативное совещание с Совбезом

27 янв. 12:21

Совещание президента России с членами Совета безопасности состоится во второй половине дня, сообщили в Кремле.

В пятницу, 27 января, состоится оперативное совещание президента России Владимира Путина и членов Совета безопасности РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, оно пройдет во второй половине дня.

При этом Песков не уточнил, какие именно вопросы будут обсуждаться на совещании, передает РИА Новости.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", ранее на этой неделе провел совещание, главной темой которого стало развитие туризма в стране в 2023 году. С докладами на встрече выступили глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.