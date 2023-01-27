Москва соболезнует Баку в связи с терактом против посольства в Тегеране

27 янв. 12:24

После нападения на посольство Азербайджана в Тегеране МИД России потребовал строгого соблюдения Венской конвенции о дипломатических отношениях.

Внешнеполитическое ведомство Российской Федерации опубликовало официальное сообщение в связи с терактом, совершенным в Тегеране против посольства Азербайджана. Напомним, в результате вооруженной атаки погиб начальник охраны дипмиссии Орхан Аскеров.

Прежде всего российские дипломаты выразили свои соболезнования Баку и выразили надежду на то, что организаторы и исполнители этого преступления будут найдены и наказаны.

Также в МИД РФ обратили внимание на необходимость строжайшего соблюдения Венской конвенции о дипломатических отношениях, требующей, в частности, неукоснительного обеспечения местными властями безопасности всех посольств на территории их государства.

Помимо этого в сообщении кратко изложены данные о теракте: около 8:30 утра преступник с автоматом Калашникова ворвался в посольство Азербайджана в Тегеране и начал стрелять по сотрудникам. Помимо Орхана Аскерова он попал в еще двух человек, но был обезврежен охранником дипломатической миссии. Сейчас он находится под контролем иранских правоохранителей, ведущих следствие.

Как сообщал "Вестник Кавказа", вскоре после совершения теракта на него отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, выразив глубокие соболезнования Баку.