В Шымкенте оптимизируют аэропорт

27 янв. 12:22

Глава правительства Казахстана Алихан Смаилов совершил рабочую поездку в Шымкент, где посетил здание аэропорта.

Премьер-министр отметил, что аэропорт города не соответствует статусу международного. Это связи он призвал в кратчайшие сроки завершить строительные работы по созданию нового терминала.

В этой связи он напомнил, что соответствующие поручения были даны пять лет назад, однако их реализация растянулась. Смаилов подчеркнул – что аэропорт это «лицо города», по которому туристы судят о состоянии инфраструктуры в Шымкенете в целом.

В этой связи глава правительства поставил акцент на том, что городские власти должны незамедлительно приступить к взятым на себя обязательствам.