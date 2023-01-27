27 янв. 11:43

В 2022 году частота паромных рейсов между РФ и Турцией увеличилась на 37%.

В 2022 году паромы между Россией и Турцией стали курсировать намного чаще. Об этом говорится в сообщении, распространенном Главным управлением мореходства Турции при Минтрансе Турции.

За год объем паромных перевозок между странами вырос по количеству рейсов на 37,4%, а объем перевезенных на паромах транспортных средств – на 23,3%.

В ведомстве отметили, что продолжат работать с российской стороной в вопросе увеличения объемов перевозок.

На сегодняшний день между Россией и Турцией действуют две регулярные морские паромные линии: порт Карасу – порт Кавказ и порт Самсун – порт Кавказ.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в 2023 году между Сочи и Турцией может быть запущено паромное сообщение. Кроме того, осенью прошлого года в Стамбуле начали работать семь новых паромных переправ, которые будут перевозить пассажиров между азиатской и европейской частями города с населением более 15 млн человек.