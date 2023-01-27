Ильхам Алиев: атаки на посольства недопустимы

27 янв. 12:01

Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал скорейшего расследования вооруженного нападения на азербайджанское посольство в Тегеране.

"Решительно осуждаю террористический акт в отношении нашего посольства в Тегеране. Выражаю соболезнования семье и близким погибшего во время обеспечения охраны посольства и сотрудников посольства старшего лейтенанта Аскерова Орхана Ризван оглы", - заявил глава государства в своем Twitter.

Также он потребовал скорейшего расследования террористического акта в Тегеране и наказания террористов. Ильхам Алиев подчеркнул, что вооруженные нападения на дипломатические представительства недопустимы.

Как заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, в Баку не считают, что теракт в посольстве Азербайджана был совершен по личным мотивам. Он уточнил, что вся ответственность за атаку на здание дипмиссии лежит на иранской стороне. Кроме того, в ведомстве добавили, что Баку эвакуирует представителей посольства в Тегеране.

Напомним, сегодня утром было совершено нападение на посольство Азербайджана в Иране, в результате которого погиб начальник охраны здания дипломатической миссии. Еще двое представителей охраны получили ранения. Преступником оказался 50-летний мужчина.