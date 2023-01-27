Пакистан приступит к закупке российской нефти в апреле

27 янв. 11:44

Импорт российской нефти в Пакистан начнется после завершения переговоров по условиям поставок.

Пакистанский министр нефти Мусадик Малик заявил, что поставки начнутся в апреле после соглашения с Москвой всех коммерческих условий. По его словам, выгоду от этого получат обе стороны, пишет издание The News.

"Сырая нефть, сжиженный природный газ, бензин и другие виды топлива будут включены в эту стратегию, и ожидается, что это повысит энергетическую безопасность Пакистана", - подчеркнул глава ведомства.

Кроме того, Малик сказал, что следующей зимой Исламабад будет импортировать спотовые партии сжиженного природного газа у двух предприятий, данный вопрос согласован с правительством России.

Ранее в "Газпроме" сообщили о высоких перспективах потребления газа у Пакистана и Индии.