Турция осудила атаку на азербайджанское посольство в Тегеране

27 янв. 11:30

Главы МИД Турции и Азербайджана Мевлют Чавушоглу и Джейхун Байрамов провели телефонный разговор, ключевой темой которых стала атака на диппредставительство Азербайджана в Иране.

Как проинформировали в пресс-службе турецкого дипведомства, министр заявил, что официальная Анкара решительно осуждает «данный акт терроризма». Также Чавушоглу акцентировал внимание на том, что турецкая сторона продолжит оказывать поддержку братскому народу Азербайджана.

Ранее «Вестник Кавказа» со ссылкой на МИД Азербайджана писал о том, что в результате вооруженной атаки был убит человек. Двое получили ранения.