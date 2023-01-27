Раскрыты подробности атаки на азербайджанское посольство в Иране

27 янв. 11:03

Нападавшим на посольство Азербайджана в Иране оказался 50-летний мужчина, он вошел в здание дипмиссии с двумя детьми и открыл стрельбу

Как заявил начальник полиции Тегерана Хусейн Рахими, преступник был задержан, сейчас его допрашивают. По словам полицейского, мужчина открыл огонь в здании из-за личных и семейных проблем.

Подчеркивается, что в машине нападавшего мужчины находились 14-летняя девочка и 7-летний мальчик. К месту теракта прибыли правоохранительные органы и спасатели, которые оказали раненым первую медицинскую помощь и отвезли в больницу.

Напомним, вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране было совершено сегодня утром. Преступник с автоматом "Калашников" ворвался в здание дипмиссии и открыл стрельбу, в результате которой погиб начальник охраны посольства. Еще двое сотрудников получили ранения.