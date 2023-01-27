В "Грузинской мечте" поддерживают идею восстановления авиасообщения с Россией

27 янв. 10:38

Мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии Каха Каладзе считает, что ничего плохого в возобновлении прямого авиасообщения с Россией нет.

В "Грузинской мечте" позитивно относятся к возможному восстановлению прямого авиасообщения с Россией, прерванного в июле 2019 года. Об этом сообщил мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии Каха Каладзе.

По его словам, нет ничего плохого в том, что Россия отменит введенный ранее запрет на прямые рейсы в Грузию.

"Решение о прекращении полетов принимали они, Грузия была ими же санкционирована. Если данное решение и будет отменено, я не вижу в этом ничего плохого", – цитирует градоначальника "Sputnik Грузия".

Идею грузинского руководства восстановить авиасообщение между Россией и Грузией раскритиковал представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Он подчеркнул, что подобная пророссийская риторика не соответствует духу дружественных и стратегических отношений Украины и Грузии, а также противоречит грузинскому курсу на получение членства в ЕС.

Дипломатические отношения между Россией и Грузией были разорваны в 2008 году. Диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров спецпредставителя премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураба Абашидзе и председателя комитета по иностранным делам Совета Федерации РФ Григорием Карасиным.

Напомним, как сообщал на прошлой неделе "Вестник Кавказа", министр иностранных дел России Сергей Лавров рассчитывает на то, что в скором времени Россия и Грузия восстановят прямое авиасообщение между странами.

В правящей партии "Грузинской мечта" позитивно оценили возможность восстановления прямого авиасообщения с Россией. В частности, председатель партии Ираклий Кобахидзе отметил, что данный шаг будет иметь очень важное значение для живущих в РФ грузинских граждан. Он напомнил, что прекращение полетов в 2019 году негативно отразилось на гражданах Грузии, особенно тех, кто живет в России. В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против восстановления авиасообщения.