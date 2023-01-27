Киргизия и Узбекистан завершают процесс делимитации границы

27 янв. 10:40

Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что его страна и Узбекистан завершают процесс делимитации общего участка границы.

Ранее сообщалось, что Жапаров прибыл в Бишкек для переговоров с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Жапаров, комментирую завершении процесса делимитации границы, назвал это «историческим событием». Планируется, что по окончании переговоров, состоится церемония обмена документами о завершении данной процедуры.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что сторонам также предстоит обсудить дальнейшее укрепление сотрудничества Узбекистана и Киргизии, а также увеличение товарооборота и реализацию общих инфраструктурных проектов.