«Окна». Проблемы и перспективы в отношениях России и Ирана. Гости: Джафар Хаше и Махди Хедаяти

27 янв. 10:28

Отношения России и Ирана стремительно развиваются на данных момент и приобретают все большую актуальность. Растёт товарооборот, экономическое взаимодействие, энергетический сектор и сельское хозяйство, однако, по многих сферах остаются лакуны, которые необходимо заполнить

Участником специального проекта Фархада Ибрагимова «Окна» стали эксперт по вопросам Кавказского региона, руководитель Фонда изучения Кавказа Тегеранского университета Джафар Хаше и преподаватель Гилянского университета, эксперт в области ирано-российских отношений Махди Хедаяти.