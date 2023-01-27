После Карабахской войны на армянских минах подорвались 279 человек

27 янв. 10:26

Карабахская война завершилась больше двух лет назад, но на минах, оставленных оккупационными силами Армении, продолжают гибнуть люди.

Руководитель Генпрокуратуры Азербайджана Кямран Алиев озвучил сегодня печальную статистику жертв тотального минирования Карабаха и Восточного Зангезура армянскими оккупантами в послевоенный период.

После разгрома армянской армии и капитуляции Еревана в Карабахской войне прошло 26 месяцев, и за это время в разных местах освобожденных территорий Азербайджана на минах, оставленных изгнанными захватчиками, подорвались 279 человек.

Среди них, обратил внимание Кямран Алиев, скончались на месте или в больницах 46 человек. Еще 233 выжили, но получили увечья.

Мины - угроза жизни в Карабахе

Проводившееся армянскими оккупантами в течение трех десятилетий минирование территорий Карабахского и Восточно-Зангезурского экономического районов Азербайджана составляет одну из самых тяжелых проблем послевоенного времени. Мины замедляют процессы восстановления освобожденных территорий, не позволяют людям посетить родные города и села без риска для жизни. В связи с этим в Азербайджане действует запрет на бесконтрольный въезд в Карабах – среди 46 жертв армянских мин многими были те, кто этот запрет нарушил.

По оценкам азербайджанского агентства ANAMA, полное разминирование Карабаха и Восточного Зангезура может занять до 10 лет. Работу могли бы ускорить карты минных полей, имеющиеся у Армении, однако Ереван саботировал их передачу Баку. Ограниченное число карт все-таки было передано, однако они охватывают лишь малую часть заминированных земель и являются крайне неточными. Кроме того, во время последнего акта Карабахской войны осенью 2020 года отступающие оккупационные войска проводили хаотическое минирование, которое нигде не зафиксировано.

Еще одной минной проблемой освобожденных территорий является то, что после Карабахской войны ВС Армении продолжили попытки минирования, прежде всего на границе с Азербайджаном, но также и вдоль зоны временного размещения российских миротворцев. Новые мины также унесли немало жизней за прошедшие два года.

Как ранее сообщал "Вестник Кавказа", только в прошлом году в Карабахе и Восточном Зангезуре было найдено и обезврежено 13 тыс мин.