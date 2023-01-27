Теракт в посольстве Азербайджана в Иране шокировал Россию

27 янв. 10:19

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала вооруженное нападение на азербайджанское посольство в Тегеране, в результате которого был убит начальник охраны здания дипмиссии.

"Шокированы очередным нападением на посольство Азербайджана, в ходе которого был убит сотрудник охраны. Выражаем соболезнования и поддержку азербайджанским коллегам", - заявила Захарова в своем Telegram-канале.

Она добавила, что российское внешнеполитическое ведомство позже прокомментирует данную информацию в развернутом виде.

Напомним, атака на азербайджанское посольство в Тегеране была совершена сегодня утром. Жертвой нападения стал начальник службы охраны здания, еще двое получили ранения.