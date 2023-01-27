Япония расширила персональные санкции в отношении российских чиновников

27 янв. 9:52

Новые ограничительные меры коснулись 36 физлиц и 3 компаний. Они вступят в силу с 3 февраля 2023 года.

Япония объявила о расширении персональных санкций в отношении российских чиновников из-за ситуации на Украине. Об этом сказано в сообщении на сайте министерства иностранных дел Японии.

Новые ограничительные меры затронули 36 физлиц и 3 организации. В частности, в него попали вице-премьеры РФ Дмитрий Чернышенко и Андрей Белоусов, глава Минюста Константин Чуйченко, председатель ЦИК Элла Памфилова, замглавы Минобороны Михаил Мизинцев, уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова, философ Александр Дугин, генеральный директор ПАО "Камаз" Сергей Когонин, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич и других.

В списке также находятся корпорация "Иркут", ПАО "Камаз" и АО "Московский машиностроительный завод "Авангард".

Согласно заявлению японского внешнеполитического ведомства, все их активы будут заморожены. Меры вступят в силу с 3 февраля 2023 года. На сегодняшний данный список состоит из 644 человек и 56 компаний.

Помимо этого, Япония приняла решение об экспортных ограничениях в отношении 49 российских организаций и компаний. Они коснутся Московского авиационного института, Московского института теплотехники, Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова, Тульского оружейного завода и других. Всего в данном списке находятся 336 организаций.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", Япония собирается укреплять сотрудничество со странами G7 и глобального Юга в вопросе санкционного давления на Россию. Как отметил премьер-министр Японии Фумио Кисида, Токио продолжит вводить жесткие санкции в отношении Москвы в сотрудничестве с международным сообществом. При этом он подчеркнул, что Япония вместе с партнерами по "Большой семерке" будет искать пути к диалогу с РФ.