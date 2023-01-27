Память жертв Холокоста почтили в МИД Азербайджана

27 янв. 10:04

МИД Азербайджана разместил в социальных сетях публикацию, посвященную Дню памяти жертв Холокоста.

"В этот день мы вспоминаем и скорбим по жертвам одного из самых отвратительных злодеяний в истории человечества - Холокоста. Мы едины в борьбе с религиозной и этнической ненавистью, геноцидом и преступлениями против человечности", - сказано в сообщении ведомства.

Международный день памяти жертв Холокоста ежегодно отмечается 27 января в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН от 1 ноября 2005 года.