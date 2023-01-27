Новые партии примут участие в местных выборах в Казахстане

27 янв. 9:49

Политические партии "Байтак" и Respublica допущены ЦИК Казахстана к участию в выборах в местные представительные органы.

Постановление об участии партий в выборах и выдвижении своих кандидатов в большинстве областей Казахстана было принято на заседании ведомства. Как сообщил глава Центризбиркома Нурлан Абдиров, новые партии уже обзавелись региональными филиалами и представительствами.

"Таким образом, партия "Байтак" допущена к участию во внеочередных выборах маслихатов в 15 регионах республики. Принятое постановление предусматривает допуск партии Respublica к участию в выборах в 19 регионах", - заявил он по итогам заседания ЦИК.

Также Абдиров добавил, что эти партии получили возможность открывать и регистрировать новые филиалы и представительства до окончания периода выдвижения кандидатов – 8 ноября.

Ранее сообщалось, что в Казахстане определились с датой выборов в мажилис республики, указ был подписан президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.