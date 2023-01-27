В Грузии опробовали дрон-камикадзе

27 янв. 9:53

На территории Грузии прошли испытания беспилотных летательных аппаратов БПЛА отечественного производства. Запуск посетили глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили и глава Минобороны Грузии.

По данным правительственной пресс-службы, испытания прошли спешно.

Так, дрон-камикадзе Warmate – относится к классу барражирующих БПЛА с высокой точностью уничтожения цели, кроме того, он может переносит заряд боеголовок.

В свою очередь дрон-разведчик FlyEye может работать при различных помехах, будь то плохая погода или радиоэлектронная атака. Планируется, что БПЛА будут запущены в производство уже в апреле этого года.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что Грузия и Польша начинают совместное производство летательных аппаратов. Кроме того, на территории Грузии будет создан центр для обучения военнослужащих обращению с БПЛА.