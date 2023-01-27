В посольстве Азербайджана в Тегеране совершен теракт

Около 8:30 на посольство Азербайджана в Тегеране была совершена террористическая атака, есть жертвы.

По имеющейся информации, в результате атаки погиб ответственный за охрану здания представитель силовых структур Азербайджана Орхан Аскеров. Также ранение получил еще один сотрудник.

В настоящее время азербайджанская сторона проводит срочное расследование по факту вооруженной атаки на посольство в Тегеране. Отмечается, что подозреваемый в нападении на здание задержан.

Информацию о нападении на посольство в Тегеране подтвердил МИД Азербайджана. В заявлении ведомства говорится, что нападавший был вооружен автоматом "Калашников", он убил главу службы охраны дипломатической миссии и ранил двух сотрудников охраны здания. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, добавили в МИД.

Президент Союза компаний Консалтинг-Аналитика-Пиар Исмаил Агакишиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что данное нападение на посольство Азербайджана является беспрецедентным. "Этот преступный акт не имеет аналогов. Никогда в истории на посольства Азербайджанской Республики не совершались вооруженные нападения со смертельным исходом. В прошлом году были атакованы азербайджанские диппредставительства в Великобритании и Франции, но у них не было жертв", - прежде всего обратил внимание он.



"Те люди, которые организовали этот теракт, естественно, имели цель создать очень серьезное напряжение в отношениях между Азербайджаном и Ираном. Я думаю, все азербайджанцы, где бы они ни находились, осуждают кровавую атаку на посольство Азербайджанской Республики. Весь 50-миллионный азербайджанский народ требует одного – срочного наказания тех людей, которые ее организовали и осуществили. Должны быть найдены заказчики с раскрытием их имен, каждый участник преступления должен быть осужден публично и по всей строгости закона", - призвал Исмаил Агакишиев.



"Если Иран на самом деле является правовым государством и действительно высоко ценит, как заявляет, добрососедские отношения с Азербайджаном, то он должен в кратчайшие сроки, не теряя времени и не затягивая следствие, найти виновников, а также принести извинения Азербайджанской Республике и азербайджанскому народу. Иран известен своей практикой демонстративных наказаний преступников, и этот непростительный инцидент взывает к тому, чтобы его организаторы и исполнители были столь же демонстративно наказаны и об этом узнал весь мир", - заключил президент СККАП.

Напомним, в сентябре армянские радикалы атаковали азербайджанское посольство во Франции. До этого было совершено нападение на здание посольства Азербайджана в Лондоне.