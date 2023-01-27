Исторический музей в Москве отпразднует свой день рождения скидкой на билеты

27 янв. 4:55

Всех посетителей 9 февраля ждут 50-процентные скидки на билеты и бесплатные программы.

Государственный исторический музей в честь своего дня рождения будет реализовывать 9 февраля билеты для посетителей за полцены, также гостей будут ждать бесплатные программы.

"9 февраля 2023 года в честь дня рождения ГИМ основную экспозицию Исторического музея, Музей Отечественной войны 1812 года и Палаты бояр Романовых можно будет посетить за 50% стоимости билета. Все мероприятия для посетителей с входным билетом будут бесплатными", - говорится в сообщении пресс-службы.

Гостям представят лекции, мастер-классы, экскурсии и многое другое. Также посетители примут участие в интеллектуальных играх и побывать на концерте "Музыка Древней Руси". Главным событием всего дня станет "Классика при свечах".

Стоит добавить, что москвичам и гостям столицы стоит одеваться теплее, так как ранее синоптики Гидромецентра РФ пообещали похолодание и снег.

