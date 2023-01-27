Нуждающимся пенсионерам снова будут покупать лекарства за счет города в Тбилиси

27 янв. 7:28

Программа покупки лекарств бедствующим пенсионерам продлена на год в Тбилиси. В прошлом году на нее было потрачено $3,3 млн.

Социально незащищенные пенсионеры будут получать бесплатные лекарства в рамках программы мэрии Тбилиси и в текущем году, об этом сообщил мэр грузинской столицы Каха Каладзе в ходе заседания правительства.

Градоначальник пояснил, что программа распространяется на граждан с менее чем 200 тысячами социальных баллов, пишет "Sputnik Грузия".

Каладзе рассказал, что в минувшем году лекарства по программе получили 21 034 пенсионера. На медикаменты для них было потрачено более 8,8 млн лари ($3,3 млн).

Мэр подчеркнул, что присоединиться к программе могут все нуждающиеся пенсионеры, и призвал их сделать это. Чтобы получить лекарство бесплатно, сам человек пенсионного возраста или представитель пенсионера должен сходить к врачу и получить у него справку о состоянии здоровья в электронной форме. По ней аптека выдаст необходимые лекарства.

Ежегодно тбилисские пенсионеры, относящиеся к категории социально незащищенных, получают от мэрии Тбилиси ваучер на 500 лари ($189).

В Грузии объем финансовой помощи социально незащищенным людям определяет рейтинговыми баллами. У более нуждающихся семей меньше баллов и, соответственно, выше пособие. На каждого взрослого представителя соцнезащищенной семьи полагается от 10 до 60 лари. Что касается детей, то с 1 июня 2022 года на каждого ребенка государство выдает по 150 лари каждый месяц.

На 1 августа минувшего года число социально незащищенных жителей Грузии составляло 664,3 тыс, то есть их доля в общем населении страны достигала 17,8%.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что Грузия перевыполнила свой бюджет на 2022 год: поступления составили 101,1% от запланированного показателя, мобилизованные доходы - 100,8% от плана, налоговые доходы - 100,2% от прогноза.