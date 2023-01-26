В Грузии закончилась регистрация избирателей на выборы председателя ЕНД

26 янв. 22:52

В голосовании за председателя "Единой национальное движение" примут участие почти 50 тыс человек.

В Грузии завершилась регистрация избирателей, которые будут участвовать в голосовании за председателя крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".

В ЕНД отметили, что регистрацию прошло 49 756 человек избирателей.

В качестве кандидатов на пост председателя "Единого национального движения" регистрацию прошли действующий председатель партии Ника Мелия, депутат парламента Леван Хабеишвили, бывший член партии Нона Мамулашвили и глава НПО "Движение за Грузию" Георгий Мумладзе.

Выборы председателя ЕНД стартуют в 10:00 по тбилисскому времени (09:00 мск), а завершатся 30 января в это же время.

Ранее в правящей партии "Грузинская мечта" предположили, что "Единое национальное движение" скоро распадется. В конце декабря 2022 года председатель "Грузинской мечты" выразил мнение, что возможный распад ЕНД приведет к оздоровлению политической системы страны. По его словам, внутри ЕНД идет борьба за финансы, что впоследствии приведет к ослаблению партии.

Как сообщал в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" руководитель Института стратегии управления Петре Мамрадзе, распад ЕНД действительно возможен. Он подчеркнул, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили уже не в состоянии быть лидером ЕНД, поэтому внутри партии идет борьба за ресурсы.