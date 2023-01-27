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Тбилиси увидит серию фильмов Эльдара Шенгелая

Тбилиси увидит серию фильмов Эльдара Шенгелая
Любимые фильмы грузинского режиссёра, сценариста педагога и политика, народного артиста СССР Эльдара Шенгелая можно посмотреть в начале февраля. 

Ретроспективный показ приуроченный к 90-летнему юбилею мастера, состоится в кинозале Национального архива Грузии.

Как сообщают организаторы, серию показов отроет трагикомедия "Необыкновенная выставка", фильм был поставлен по дипломному сценарию Резо Габриадзе. Затем кинолюбители увидят ленты разных лет, в числе которых "Белый караван", "Кресло", "Чудаки" и многие другие. Вход свободный. 

Эльдар Шенгелая родился в Тифлисе (нынешний Тбилиси) в семье деятелей искусств. Выпускник режиссерского факультета ВГИКа, по классу педагога Сергея Юткевича.

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