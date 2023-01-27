Тбилиси увидит серию фильмов Эльдара Шенгелая

27 янв. 2:34

Любимые фильмы грузинского режиссёра, сценариста педагога и политика, народного артиста СССР Эльдара Шенгелая можно посмотреть в начале февраля.

Ретроспективный показ приуроченный к 90-летнему юбилею мастера, состоится в кинозале Национального архива Грузии.

Как сообщают организаторы, серию показов отроет трагикомедия "Необыкновенная выставка", фильм был поставлен по дипломному сценарию Резо Габриадзе. Затем кинолюбители увидят ленты разных лет, в числе которых "Белый караван", "Кресло", "Чудаки" и многие другие. Вход свободный.

Эльдар Шенгелая родился в Тифлисе (нынешний Тбилиси) в семье деятелей искусств. Выпускник режиссерского факультета ВГИКа, по классу педагога Сергея Юткевича.