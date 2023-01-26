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Турецкие путешественники заинтересовались Русским Севером

Турецкие путешественники заинтересовались Русским Севером
Мурманская область все чаще привлекает туристов из Турции

По итогам 2022 года Мурманскую область посетили свыше 530 тыс человек, в северный регион едут не только россияне, но и туристы из соседней Беларуси, а также Турции и Индии.

"Сейчас большой интерес мы видим интерес со стороны Турции, такие запросы к нам приходят, мы видим интерес со стороны Индии, страны СНГ", - сообщил на Совете по туризму председатель областного комитета по туризму Александр Елисеев.

За год турпоток в Мурманскую область вырос на 100 тыс человек. Заполярье интересно многим, в 2023 году в регионе ждут еще больше гостей.

Глава региона Андрей Чибис отметил, что развитию туризма в регионе способствуют, в том числе, меры государственной поддержки - в 2022 году она в 30 раз превысила уровень 2019 года. Развитие туризма в области позволяет создавать новые рабочие места, молодежь получает возможность реализовывать интересные проекты.

Отметим, в 2021 году Мурманскую область посетили 20 тыс иностранных гостей. Текущий год объявлен в регионе Годом активного туризма, ожидается, что поток отдающих в Мурманской области возрастет.

Туристы из России любят отдыхать в Турции, самый популярный регион - Анталья, в 2022 году она приняла 3 млн россиян. Так, россияне стали основными туристами на курортах региона. В топ-3 вошли также отдыхающие из Германии и Великобритании, писал ранее "Вестник Кавказа".

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