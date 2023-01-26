Вылетевшему в Москву самолету пришлось вернуться в Махачкалу

26 янв. 23:38

Самолет был вынужден вернуться в Махачкалу из-за технических неполадок.

Самолет, выполнявший рейс Махачкала – Москва, вынужден был вернуться в столицу Дагестана по техническим причинам. Об этом сообщил генеральный директор махачкалинского аэропорта Саид Рамазанов.

Какие именно технические неполадки возникли на воздушном судне, на данный момент неизвестно.

Рамазанов подчеркнул, что самолет успешно приземлился в махачкалинском аэропорту, передает "Интерфакс".

Ожидается, что в скором времени пассажиров доставят в Москву на резервном самолете.

Напомним, в декабре 2022 году самолет лоукостера "Победа", вылетевший из Махачкалы в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт в Дагестане в связи с внезапным ухудшением здоровья второго пилота.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в 2023 году Международный аэропорт Махачкалы собирается принять свыше 2,8 млн пассажиров, что на 12%, чем в прошлом году. В этом году также планируется открытие терминала внутренних воздушных линий и расширение взлетно-посадочной полосы.