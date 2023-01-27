Турецкий Аспендос – город, помнящий Троянскую войну и Александра Македонского

На территории Турции расположено множество античных городов, но постройки древнего Аспендоса считаются одними из наиболее хорошо сохранившихся.

На берегу древней реки Эвримедон (сейчас она называется Кёпрючай), в 40 километрах от Анталии и в 16 километрах от Средиземного моря возвышается античный город Аспендос, основанный, по некоторым данным, после Троянской войны (в X веке до н.э.) выходцами из Аргоса.

Вскоре Аспендос стал одним из крупнейших центров торговли, благодаря удобному местоположению, порту и мягкому климату. В окрестностях Аспендоса были разбиты оливковые сады и виноградники, поэтому виноторговля развивалась успешно. Большим спросом пользовалось зерно, украшения и лошади, известные во всем античном мире.

Александр Македонский

Поначалу город был в составе Ликии. Затем власть захватили персы, а потом и Афинский морской союз. В IV веке в Аспендос пришел Александр Македонский. Поначалу жители подписали с ним соглашение, однако вскоре передумали. Узнав, что полководец направил на город свою армию, жители решили сдаться. Впоследствии Аспендос был вынужден платить полководцу большую дань.

Римляне

После него власть в городе не раз менялась. Приход в Аспендос римлян характеризуется началом экономического и культурного подъема. Город вошел в тройку крупнейших на территории Памфилии. В Аспендосе активно развивается торговля, чеканятся собственные монеты. Согласно некоторым источникам, жители также занимались ткачеством и производством мебели из древесины. В городе была и своя школа философии.

С приходом византийцев город медленно стал приходить в упадок.

Сельджуки

В XIII веке в Аспендосе власть сменилась вновь – город завоевали сельджуки. Они перестроили часть сооружений. Однако спустя некоторое время город постепенно начал приходить в запустение и стал разрушаться. Зато после сельджуков в городе остался мост, который и сейчас находится в хорошем состоянии.

Соломоново решение

С городом связана красивая легенда. Однажды царь Аспендоса устроил соревнование для того, чтобы найти человека, который будет наиболее верен и полезен не только для города, но и для него самого. Наградой была свадьба с дочерью царя. К концу соревнования один из участников построил акведук, который снабдил бы весь город чистой горной водой, а другой – воздвиг большой амфитеатр. Эти сооружения так поразили царя, что он не знал, кого выбрать победителем, поэтому предложил этим участникам поделить девушку пополам. Тот, кто воздвиг театр отказался от девушки в пользу строителя акведука. Так царь понял, что этот человек благороден и правда любит его дочь. Именно за архитектора театра она и вышла замуж.

Архитектура

Одной из главных достопримечательностей Аспендоса считается римский амфитеатр, который достаточно хорошо сохранился до наших дней. Его считают одним из самых больших среди античных театров. В свое время он мог вмещать одновременно от 10 до 17 тысяч человек. Театр был построен греческим архитектором Зеноном по приказу Марка Аврелия. В театр можно было попасть через дверь на центральном фасаде. В нишах перед сценой располагались статуи. Трибуны театра представляют собой 39 длинных рядов. Над самими трибунами располагается арочная галерея. Также в городе располагается многокилометровый акведук, снабжавший Аспендос водой, базилика, фонтан, булевтерий (городской совет) и площадь (агора). Был и стадион, однако он плохо сохранился.

"Вестник Кавказа" уже рассказывал о других древних городах: турецких Сагалассосе и Афродисиасе, иранских Чога-Занбиле и городе-улье.