В Ингушетии сделают акцент на развитии спорта

26 янв. 23:26

Власти Ингушетии намерены в ближайшие два года активизировать развитие спорта в регионе, для чего в республике обновят спортзалы в 12 школах и построят спорткомплексы с бассейнами в Сунже и Барсуках.

Уже в наступившем 2023 году будут отремонтированы спортзалы в двух школах Сунжи, построены две спортплощадки в школах Назрани и две – в той же Сунже, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона, передает "Интерфакс".

В шести школах Назрани заработают спортивные клубы, также для школ будут закуплены шахматы и инвентарь для волейбола, баскетбола и гимнастики.

"В первую очередь важно здоровье детей, власти же должны создать хорошие условия, чтобы оно было крепким, чтобы юные жители республики развивались в различных направлениях, в том числе и в области физкультуры, которая является одной из основ здоровья", - отметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Также в нынешнем году в самом молодом городе республики Сунже возведут трехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, такой же ФОК заработает в следующем 2024 году и в ингушском селе Барсуки.

Спорт в жизни жителей Ингушетии занимает не последнее место, и результаты этого дают о себе знать. Так, по итогам прошедшего 2022 года республика стала абсолютным лидером национального рейтинга по ожидаемой продолжительности жизни: она здесь составляет 80,5 лет, писал ранее "Вестник Кавказа".

Кавказ всегда славился долголетием, а теперь у жителей Ингушетии растет и средняя продолжительность жизни, потому что они хотят следить за своим здоровьем, прокомментировал глава Ингушетии.