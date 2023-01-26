Президенту Туркменистана присвоили воинское звание генерала

26 янв. 22:48

Такое решение было принято парламентом Туркменистана в соответствии со статьей 81-й Конституции страны.

Меджлис (парламент) Туркменистана присвоил президенту, Верховному главнокомандующему Вооруженных сил страны Сердару Бердымухамедов воинское звание генерала. Об этом сообщили в эфире программы "Ватан" официального туркменского телевидения.

Было подчеркнуто, что парламент принял такое решение в соответствии со статьей 81-й Конституции Туркменистана.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", кандидат от правящей Демократической партии Сердар Бердымухамедов одержал победу на внеочередных президентских выборах в Туркменистане в марте 2022 года. По данным Избиркома, в голосовании приняли участие 3 362 052 человека, или 97,17% зарегистрированных избирателей. За Сердара Бердымухамедова свои голоса отдали 72,97%.

Сердар Бердымухамедов родился в Ашхабаде 22 сентября 1981 год. Он является единственным сыном предыдущего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. В 2001 году окончил Туркменский сельскохозяйственный университет имени С.А. Ниязова, а в 2011 году – Дипломатическую академию министерства иностранных дел РФ. В 2011-2013 годах учился в Центре политики безопасности в Швейцарии.