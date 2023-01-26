Герой из Махачкалы, спасший людей из огня, будет награжден

26 янв. 23:03

Мужчина в четверг спас двух человек из горящей многоэтажки в дагестанской столице.

Герой будет приставлен к награде, соответствующее поручение дал сегодня глава МЧС России Александр Куренков.

В пресс-службе ведомства рассказали, что Виталий Ивлев до прибытия пожарных на место масштабного пожара, успел спасти из огня ребенка и женщину. Чтобы добраться до пострадавших, мужчина поднялся на третий этаж по водосточной трубе и решеткам. Сначала герой спустил вниз ребенка, затем вернулся за его мамой.

Глава МЧС отметил, что Ивлев показал пример героизма и мужества, который не может остаться без внимания.

Ранее в четверг «Вестник Кавказа» писал, что сразу в 11 квартирах многоэтажного дома в Махачкале разгорелся пожар. К настоящему времени огонь ликвидирован. По словам спасателей, ЧП произошло из-за повышения газового давления. В результате пожара один человек был госпитализирован.