В одном из районов Карачаево-Черкесии ликвидирована крупная несанкционированная свалка

26 янв. 21:52

Несанкционированная свалка площадью более 5 га находилась на землях сельхозназначения.

В Адыге-Хабльском районе Карачаево-Черкесии ликвидировали несанкционированную свалку. Об этом рассказали в Северо-Кавказском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Площадь свалки, расположенной к западу от аула Эрсакон, превышала 5 га. Она находилась на землях сельхозназначения.

В пресс-службе сообщили, что обследование участка было проведено в декабре прошлого года. Прибывшие на место специалисты обнаружили захламление коммунальными бытовыми отходами.

По итогам проверки арендатор был проинформирован о недопустимости нарушения требований законодательства, после чего он провел работы по очистке участка от мусора. В настоящее время земли пригодны для использования всельскохозяйственном производстве.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в конце 2022 года в Карачаево-Черкесии определили самый чистый населенный пункт региона. Им стало Медногорское городское поселение. Как отметил глава республики Рашид Темрезов, при отборе самых чистых населенных пунктов учитывались общее благоустройство, озеленение, состояние массовых мест отдыха, количество объектов размещения отходов и проведенных эколого-просветительских мероприятий, субботников и экорекламы.