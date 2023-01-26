IKEA отказывается от российской древесины

26 янв. 22:37

Санкции вынудили компанию IKEA закупать древесину в Европе.

Шведская компания отказывается от древесины из России и переходит на древесину из Швеции, Польши, Германии, Латвии, Литвы и Эстонии, пишет Reuters со ссылкой на менеджера по глобальным поставкам древесины и лесному хозяйству холдинга Inter IKEA Ульфа Йоханссона.

До 24 февраля 2022 года на российскую древесину приходилось 6% закупок компании, на белорусскую - 5%. Сейчас компания меняет долгосрочную стратегию закупок древесины, цель - найти альтернативу этим поставкам.

После пандемии спрос на древесину вырос, в результате выросли и цены на ее. В настоящее время цены снижаются и стабилизируются. По словам Йоханссона, ситуация стала немного проще, это позволяет IKEA выбирать поставщиков в Европе.

Напомним, IKEA в России устроила онлайн-распродажу складских остатков, после чего приостановила работу. Затем российские подразделение холдинга было ликвидировано, а его сотрудников наняла сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка", преемник McDonald's в России.