Нетаньяху намеревается укрепить экономику и демократию судебной реформой

27 янв. 5:00

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху полагает, что беспокойство граждан из-за его вмешательства в правовую систему безосновательно, поскольку его решение приведет к упразднению излишнего регулирования, а страна станет более привлекательной для инвесторов.

”Призываю инвесторов вкладывать деньги в Израиль. Все вложения окупятся. Израиль всегда был привлекательным для инвестиций, а станет еще более привлекательным”, цитирует премьера Bloomberg.

Нетаньяху вернулся в кресло премьер-министра в прошлом году после победы на выборах в компании с членами правых партий. С того времени все чаще раздается критика в адрес подготовленной его правительством программы изменений правовой системы, однако Нетаньяху утверждает, что вопреки заявлениям оппонентов, права собственности не пострадают.

За прошедшие недели десятки тысяч демонстрантов приняли участие в акциях протестов. Реформа предоставит коалиции Нетаньяху возможность влиять на назначения судей, а также ограничит судебный надзор над законодательной ветвью власти.

В начале недели обладающий правом голоса член валютного комитета Банка Израиля ушел в отставку. Свой уход он мотивировал тем, что предложенные изменения представляют угрозу для демократии и экономики. Затем двести пятьдесят экономистов написали Нетаньяху послание, в котором предупредили, что реформа навредит кредитному рейтингу Израиля и ограничит возможность израильских компаний привлекать капитал.

Опровержение

Нетаньяху опровергнул все опасения вместе с тремя высокопоставленными министрами на встрече с журналистами. "Повторяю, что судебная реформа вернет Израиль в лоно демократии, которая управляет миром, - сказал премьер-министр. - Мы укрепим верховенство закона и обеспечим равновесие ветвей власти. Мы привержены независимости судов”.

Нетаньяху сравнил нынешнее недовольство с более ранней критикой в отношении экономических изменений. Тем не менее ряд израильских экономистов выражают глубокое беспокойство в связи с предложенными реформами. ”Как известно, чтобы экономика процветала, нужны крепкие институты, - говорит Омер Моав, профессор экономики из Университета имени Райхмана и Уорикского университета. - Что такое хорошие экономические институты? Те, которые защищают права собственности, то есть обеспечивают закон и порядок и не допускают, чтобы правительство или правящая верхушка отбирали у граждан что-либо незаконным, необоснованным и непредсказуемым образом”.

Как ранее отмечал "Вестник Кавказа", с призывом к израильтянам протестовать против изменений в судебной системе обратился предшественник Нетаньяху Яир Лапид. По его словам, оппозиция на законных основаниях будет отстаивать демократию: Мы все выйдем на поле боя". Кроме того, проект судебной реформы, выдвинутый Нетаньяху, раскритиковал и президент Ицхак Герцог, заявив, что реформа создает риск конституционного кризиса.