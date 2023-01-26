Рябков: Россия не собирается насильно удерживать США в СНВ-3

26 янв. 21:36

Россия готова обсуждать с США контроль над вооружениями, сообщал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Россия не будет насильно удерживать США в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

При этом он подчеркнул, что возможный развал ДСНВ вызовет глубокое разочарование.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства обратил также внимание на то, что РФ не отказывается обсуждать с США контроль над вооружениями, однако американская сторона затрудняют конструктивный диалог.

По словам дипломата, диалог с США по контролю над вооружениями будет зависеть в том числе от действий американской стороны в ситуации вокруг Украины. Он добавил, что Вашингтон точно знает, каких именно шагов по деэскалации ждет от него Москва.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. В начале 2021 года РФ и США договорились о продлении действия СНВ-3. Соглашение вступило в силу в феврале. В существующем виде без каких-либо изменений или дополнений оно будет действовать до 5 февраля 2026 года.