Китай выводит отношения с Ближним Востоком на новый уровень

27 янв. 8:00

Готовность Китая инвестировать в технологии, возобновляемую энергетику и инфраструктуру открывает новый этап сотрудничества КНР с ближневосточными странами.

Китай стремится обеспечить собственную энергетическую безопасность, ускорить экономический рост и углубить отношения со странами Персидского залива посредством инфраструктурных и телекоммуникационных проектов, которые занимают важное место в китайской инициативе ”Один пояс - один путь”. Поэтому на протяжении многих лет члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) остаются приоритетом внешней политики Пекина.

Как отмечает The Diplomat, за счет стратегического инвестирования в критически важные сектора стран ССАГПЗ Китай стал одним из главных экономических партнеров группы государств Персидского залива. В ближайшем будущем Пекин надеется расширить свое присутствие в странах региона, особенно учитывая снижение американского влияния. Благодаря ориентированному на экономику подходу Пекина, товарооборот между Китаем и странами Персидского залива значительно вырос за последние годы. КНР стала основным инвестором и торговым партнером государств ССАГПЗ: в 2021 году объем финансовых обменов составил $330 млрд. Пекин заменил Вашингтон в качестве основного торгового партнера в 2010 году.

Основа торговых отношений

Огромный энергетический спрос Китая - основа торговых отношений с ближневосточными странами. Ближний Восток - крупнейший поставщик нефти и газа Китаю. На регион приходится половина китайского нефтяного импорта, необходимого для обеспечения энергетической безопасности. В 2020 году Пекин импортировал нефть из региона на сумму в $176 млрд, став, таким образом, крупнейшим импортером нефти в мире. Это количество составляет почти половину (47%) официального импорта региона, и большая его части поступает из Саудовской Аравии. С другой стороны, Китай выделяется среди остальных стран, которым необходима энергия. В отличие от противоречивой позиции США в регионе, Пекину удалось установить надежные дипломатические отношения со многими ближневосточными странами, благодаря принципу выстраивания взаимовыгодных связей и политике невмешательства.

Инвестиции

Китайские дипломатические и экономические отношения со странами Персидского залива создали новые возможности для ориентированных на нефть экономик региона. Большинство стран ССАГПЗ чрезмерно зависят от нефтяных доходов, но стремятся увести свои экономики от ископаемого топлива. За счет партнерства с Китаем ближневосточные страны могут диверсифицировать экономики и привлечь ПИИ. Вот почему арабские государства заинтересованы в углублении связей с Китаем в сфере передачи технологий, развития инфраструктуры и возобновляемой энергетики.

В связи с этими потребностями китайские инвестиции в регион будут продолжать расти. Хотя финансирование Ближнего Востока со стороны Пекина снизилось в последние годы, общий объем инвестиций в регион Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) составил $ 213,9 млрд с 2005 по 2021 год. Саудовская Аравия - основное направление инвестиций в регионе MENA: за 2005-2021 годы страна получила $43,47 млрд. Китайские инвестиции в экономики Ближнего Востока обширны с точки зрения экономической диверсификации. За последние 15 лет Саудовская Аравия получала инвестиции для сектора технологий, возобновляемой и атомной энергетики, финансового сектора, логистики, производства оружия и для сферы коммуникаций. Подобная экономическая диверсификация предоставляет руководству Китая возможность для дальнейшего укрепления связей с Ближним Востоком.

Китайско-арабский саммит

Экономические связи между Китаем и странами Персидского залива, скорее всего, перейдут на новый этап после первого Китайско-арабского саммита, который проходил 9 декабря прошлого года в Эр-Рияде. Во время саммита двусторонние отношения, как политические, так и экономические были подняты на более высокий уровень. Саммит был посвящен наращиванию потенциала и взаимодействию. Энергетическая безопасность, ядерная и новая энергетика были главными темами встречи, на которой также обсуждались такие проблемы, как продовольственный кризис и климатические изменения.

При этом саммит вызвал волну подозрительности со стороны СМИ, поскольку ряд западных экспертов обвинил Пекин в попытке снизить влияние США на Ближнем Востоке. Министерство иностранных дел Китая опровергло обвинения, подтвердив в недавнем ”Отчете о китайско-арабском взаимодействии в новую эпоху”, что Пекин не собирается бросать вызов гегемонии Вашингтона на Ближнем Востоке. Отчет подчеркивает важность совместного развития и взаимовыгодного сотрудничества между Китаем и странами ССАГПЗ.

В отчете также говорится о сотрудничестве Китая с Ближним Востоком в следующее десятилетие в таких ключевых сферах как сельское хозяйство, инвестиции, финансы и высокие технологии. Неважно, есть ли у Пекина скрытые мотивы в регионе или нет, новый этап, который начался после китайско-арабского саммита изменит отношения между Пекином и государствами Персидского залива, подняв экономические связи на качественно новый уровень.

Вытесняя США

Сближение между Китаем и Персидским Заливом демонстрирует стремление Пекина к укреплению всеобъемлющих партнерств в арабском мире и расширению экономических связей с региональными державами Ближнего Востока. Очевидно, что Китаю придется пройти немалый путь, чтобы вытеснить неоспоримое влияние Вашингтона в регионе. Стоит однако напомнить, что недавние разногласия между Саудовской Аравией и президентом США Джо Байденом по поводу решения ОПЕК+ снизить добычу усилило стремление стран ССАГПЗ к сближению с Китаем для противостояния гегемонии Вашингтона в регионе. Саммит в Саудовской Аравии прокладывает путь к взаимовыгодному сотрудничеству Пекина и государств Персидского залива, поскольку все стороны стремятся защитить свои интересы и обеспечить противовес чрезмерному влиянию стран-соперников.

Как ранее сообщал "Вестника Кавказа", в последние годы внешняя политика двух государств Персидского залива - Саудовской Аравии и ОАЭ - претерпела существенные перемены. Одним из важных изменений стало укрепление связей в сфере экономики и безопасности с Китаем. Между тем, минувший год стал для энергетического сектора стран Ближнего Востока знаменательным в плане политических и экономических потрясений. Нефть и газ продолжали играть важную роль особенно с началом украинского кризиса, причем одновременно страны продолжали двигаться в сторону возобновляемой энергетики.