На Ставрополье обновят построенный более 50 лет назад фельдшерско-акушерский пункт

26 янв. 20:59

В ФАПе в ауле Юсуп-Кулакский обновят канализацию, системы отопления, энергоснабжения и водоснабжения.

В Ставропольском крае в рамках национального проекта "Здравоохранение" реконструируют фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), который был построен в Ипатовском округе более 50 лет назад, сообщает пресс-служба кабмина Ставрополья.

Капитальный ремонт будет завершен в 2023 году. Глава Ипатовского округа Вера Шейкина рассказала, что после проведения ремонтных работ здание будет полностью отвечать современным требованиям.

В здании планируется заменить все окна и двери, а также обновить канализацию, системы отопления, энергоснабжения и водоснабжения. Помимо этого, специалисты выполнят ремонт стен, потолка, пола и кровли.

Фельдшерско-акушерский пункт находится в ауле Юсуп-Кулакский. Там оказывают медицинскую помощь по плановым и неотложным обращениям, а также делают различные процедуры.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в 2023 году власти Ставропольского края выделят 16,5 млрд рублей для реализации нацпроектов, в рамках которых будут

построены новые школы, больницы и водоводы. Данный вопрос обсуждался на совещании в правительстве Ставрополья. Из этих 16,5 млрд рублей на возведение объектов потратят примерно 8 млрд рублей.